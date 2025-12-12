Реклама

Силовые структуры
16:54, 12 декабря 2025Силовые структуры

Двое россиян попались на переводе денег в запрещенную организацию

В Москве арестовали двоих мужчин за финансирование террористической организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве арестовали двоих мужчин за финансирование террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждены уголовные дела по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

По данным следствия, двое мужчин в возрасте 32 и 48 лет являлись сторонниками запрещенной в России террористической организации. Находясь в столичном регионе, неоднократно переводили деньги участникам этой организации.

Сотрудники СК и оперативники правоохранительных органов выявили и пресекли их противоправную деятельность. С фигурантами провели следственные действия и предъявили обвинение. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе обыска по месту их жительства были изъяты баллоны со сжатым воздухом, пиротехнические изделия, 200 штук патронов и другие предметы, важные для расследования. Также проверяется их причастность к иным преступлениям.

Ранее сообщалось, что мигранты планировали теракт на территории России.

