В «деле Долиной» увидели опасный эксперимент над россиянами

Блогер Живов: Дело квартиры Долиной связано с главным русским фетишем

Внимание к «делу Ларисы Долиной» связано с больным местом русской ментальности и главным русским фетишем — особо трепетным отношением к недвижимости. Об этом заявил в Telegram российский военный блогер Алексей Живов.

Публицист считает, что некие силы намеренно бьют по рынку недвижимости, чтобы разочаровать жителей России в самой сути государства. По его словам, квартира для жителей России — один из главных способов выжить и передать потомкам наследство, и атака этой ценности — результат «опасного эксперимента» над россиянами.

Скандал с участием Ларисы Долиной Россияне обрушились с критикой на Долину в сети после того, как суд принял решение оставить певице квартиру, которую у нее приобрела покупательница Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Певица утверждает, что отдала полученные от сделки деньги мошенникам. При этом покупательнице денежные средства не вернули.

«Это больное место в русской ментальности (...). Важность своего угла с теплой печью вшита в корневые "папки" нашего сознания. (...) Мошеннические действия на рынке недвижимости нацелены на то, чтобы ударить по корневому русскому фетишу», — увидел связь между скандалом и русским менталитетом военблогер.

Живов добавил, что неизвестный противник, автор этой тактики, видит в населении страны социобиологический материал.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин жестко высказался о поведении Долиной, сравнив его с цирком и «соплями с сахаром».