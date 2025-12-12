В России жестко высказались о поведении Долиной

Депутат ГД Делягин понадеялся, что Долина даст признательные показания

Сделавшая публичное заявление после скандала с продажей квартиры эстрадная певица Лариса Долина не оправдала надежд, превратив выступление по телевидению в «эстрадный цирк». Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин, его заявление опубликовано в Telegram.

По словам Делягина, он понадеялся, что Долина даст признательные показания — расскажет, с кем она связывалась, чтобы, как он выразился, обеспечить «то, что производит впечатление уничтожения правосудия».

Скандал с участием Ларисы Долиной Россияне обрушились с критикой на Долину в сети после того, как суд принял решение оставить певице квартиру, которую у нее приобрела покупательница Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Певица утверждает, что отдала полученные от сделки деньги мошенникам. При этом покупательнице деньги не вернули.

«Это было бы сильно. И такой шаг был бы оправдан. Нам же показали какие-то розовые сопли с сахаром — "ой, меня не любят" — и прочий эстрадный цирк на конной тяге», — жестко высказался о поведении Долиной Делягин.

Он отметил, что на этом фоне даже Алла Пугачева начинает выглядеть достойно.

Ранее слова Долиной о Лурье сравнили с обвинением жертвы изнасилования.