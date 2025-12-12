ФСБ рассекретила «особую папку» военной контрразведки «Смерш» для Сталина

РИА: В Москве ФСБ рассекретила более 200 документов о «Смерше» для Сталина

В Москве специалисты ФСБ России рассекретили и ввели в научный оборот комплекс исторических источников — более 200 документов фонда «Особая папка Главного управления контрразведки "Смерш" Народного комиссариата обороны СССР». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ФСБ рассекретила комплекс исторических источников к 80-летию Победы во Второй мировой войне. Полное название: «Абакумов — Сталину. Особая папка ГУКР "Смерш" НКО СССР». Презентация книги приурочена ко Дню военной контрразведки, который отмечается 19 декабря и Дню работников органов государственной безопасности — 20 декабря.

В этом сборнике собраны наиболее информативные документы, раскрывающие весь спектр и масштаб задач, решавшихся военной контрразведкой в годы борьбы с нацизмом. По словам авторов сборника, «особой папкой» в СССР назывались документы с грифом высшей степени секретности, которые руководитель того или иного ведомства направлял первым лицам государства. Они отметили, что такие документы военной контрразведки Иосифу Сталину направлял ее начальник Виктор Абакумов. Авторы рассказали, что в этой книге собрана информация, полученная от рядовых сотрудников ведомства. Сейчас вводится в научный оборот 239 документов по всем направлениям деятельности военной контрразведки в годы войны.

Эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России, историк спецслужб Олег Матвеев подчеркнул, что, несмотря на сравнительно небольшой срок существования, всего более трех лет, с апреля 1943 года до мая 1946 года, «Смерш» оставил очень яркий след в истории Второй мировой войны. Электронный вариант книги будет обязательно опубликован для широкого доступа, добавил он.

Ранее сообщалось, что ФСБ России рассекретила архивы о зверствах немецко-фашистских войск на Западной Украине в годы Великой Отечественной войны.

