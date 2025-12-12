Реклама

11:10, 12 декабря 2025Россия

Генерал раскрыл сведения о подготовке ВСУ сбросов с дронов веществ с удушающим действием

МО РФ: Документы к дронам ВСУ включали использование снарядов с химоружием
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Документы к тяжелым беспилотникам типа «Баба-Яга», используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) включали использование артснарядов с химическим оружием с нервно-паралитическими, кожно-нарывными или удушающими воздействиями. Сведения о подготовке сбросов с дронов химвеществ раскрыл начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

По данным Минобороны, найденные в уничтоженном 9 декабря у Терноватого пункте управления беспилотными системами ВСУ официальные документы предусматривали использование с дронами типа «Баба-яга» до 15 артснарядов с боевыми отравляющими веществами.

Как уточнил российский генерал, документ был согласован, в том числе с Минэкономики Украины на предмет соответствия национальному законодательству.

«Вопреки требованиям Конвенции о запрещении химического оружия, киевский режим открыто допускает возможность применения боевых отравляющих веществ», — обозначил Ртищев.

Кроме того, российское оборонное ведомство сообщило, что на оставленных украинских позициях были обнаружены методические пособия по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами.

Ранее сообщалось, что Минобороны задокументировало более 600 случаев использования Киевом таких химических веществ, как хлорацетофенон, CS («газ Сирень»), хлорпикрин, BZ и синильная кислота.

