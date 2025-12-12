Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:21, 12 декабря 2025Интернет и СМИ

Звезда телешоу годами игнорировала безобидный симптом и узнала о раке

Британская телезвезда Дэвис рассказала, что у нее диагностировали рак миндалин
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @debbiedaviesofficial

Звезда британского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Чешира» (Real Housewives of Cheshire) Дебби Дэвис рассказала, что годами игнорировала симптом, казавшийся ей безобидным, а впоследствии узнала о страшном диагнозе. Об этом пишет издание The Mirror.

По словам Дэвис, последние годы у нее часто болело горло, но она не ходила к врачу, потому что не думала, что у нее может быть что-то серьезное. Недавно она посетила стоматолога и получила от медсестры совет пройти обследование. В итоге телезвезда сдала анализы, после чего ей сообщили, что у нее рак миндалин.

Дэвис добавила, что в ближайшее время пройдет курс химиотерапии и лучевой терапии. «Надеюсь, со мной все будет в порядке», — добавила она.

Ранее известный британский теле- и радиоведущий Эдриан Чайлз заявил, что у него обнаружили рак кожи. Он высказался о диагнозе словами «я обречен».

«Настоящие домохозяйки» — американская медиафраншиза, к которой относится серия реалити-шоу о жизни богатых домохозяек в разных городах США. Свои версии проекта вышли в Великобритании, Канаде, Греции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал на одно из сложнейших для ВСУ направлений фронта. Что сейчас происходит в Купянске?

    Описаны 16 причин нежелания секса

    Несколько стран ЕС поддержали долгосрочную заморозку активов России

    Россию вновь понизили в рейтинге стран с самыми сильными паспортами

    В стране НАТО потребовали Киев рассказать о трате одного миллиарда евро

    Гоблин отказался от идеи пить водку для лучшего сна

    Гражданин Грузии получил 28 лет колонии за незаконное пересечение российской границы

    Женщина-шаман украла у «проклятых» клиенток 860 миллионов рублей и сбежала

    Нюша вышла на публику в наряде с глубоким декольте

    Стало известно о недвижимости ведущей шоу «Давай поженимся!»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok