Звезда телешоу годами игнорировала безобидный симптом и узнала о раке

Британская телезвезда Дэвис рассказала, что у нее диагностировали рак миндалин

Звезда британского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Чешира» (Real Housewives of Cheshire) Дебби Дэвис рассказала, что годами игнорировала симптом, казавшийся ей безобидным, а впоследствии узнала о страшном диагнозе. Об этом пишет издание The Mirror.

По словам Дэвис, последние годы у нее часто болело горло, но она не ходила к врачу, потому что не думала, что у нее может быть что-то серьезное. Недавно она посетила стоматолога и получила от медсестры совет пройти обследование. В итоге телезвезда сдала анализы, после чего ей сообщили, что у нее рак миндалин.

Дэвис добавила, что в ближайшее время пройдет курс химиотерапии и лучевой терапии. «Надеюсь, со мной все будет в порядке», — добавила она.

Ранее известный британский теле- и радиоведущий Эдриан Чайлз заявил, что у него обнаружили рак кожи. Он высказался о диагнозе словами «я обречен».

«Настоящие домохозяйки» — американская медиафраншиза, к которой относится серия реалити-шоу о жизни богатых домохозяек в разных городах США. Свои версии проекта вышли в Великобритании, Канаде, Греции.