Кендалл Дженнер не послушалась сестер в 16 лет и пожалела

Модель Кендалл Дженнер пожалела, что не пользовалась кремом для глаз с 16 лет

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер рассказала о бьюти-совете от сестер, который ей дали в 16 лет. Соответствующее интервью публикует People.

30-летняя манекенщица призналась, что не послушалась родственниц, которые рекомендовали ей пользоваться кремом для глаз с раннего возраста, и пожалела.

Знаете, мои сестры немного старше меня, и они всегда давали нам с Кайли советы еще с самого детства. Например, они сказали, что нужно использовать увлажняющий крем для век, когда мне было 16 лет или около того. Они говорили: «Тебе стоит начать пользоваться им прямо сейчас, чтобы не было мелких морщин» Кендалл Дженнер телезвезда

При этом она подчеркнула, что игнорировала наставления сестер. «Я, наверное, даже не слушала такие простые вещи, как то, что нужно использовать солнцезащитный крем. А когда мне только исполнилось 30 лет, и я увидела результаты того, от чего меня пытались уберечь», — посетовала Дженнер.

В ноябре Кендалл Дженнер разделась догола на острове. Она позировала среди пальм, повернувшись к камере полубоком и продемонстрировав обнаженную грудь и ягодицы.