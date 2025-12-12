Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:51, 12 декабря 2025Культура

Клава Кока раскрыла обстоятельства ухода из Black Star

Певица Клава Кока рассказала, что в течение трех лет решала покинуть Black Star
Андрей Шеньшаков

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Певица Клавдия Высокова, известная под псевдонимом Клава Кока, рассказала, когда решилась на уход из лейбла Black Star. Ее слова передает Starhit.

По словам Высоковой, она готовилась к самостоятельности в качестве артистки в течение последних нескольких лет.

«Думала об этом года три. Еще за три года до окончания контракта размышляла, как буду действовать дальше. Стоит ли отправиться в свободное плавание или попробовать все-таки дальше двигаться с лейблом?» — сообщила Кока.

Также Высокова призналась, что первые дни после расставания с Black Star были сложными — ей пришлось самой разбираться со своими финансами.

Ранее стало известно, что певец Алишер Мирзохонов, известный под псевдонимом Natan, признался, что собирается уйти из лейбла Black Star вслед за своей коллегой Клавой Кокой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС принял решение бессрочно заблокировать активы России

    Описаны 16 причин нежелания секса

    Орбана сравнили с одним персонажем из «Игры Престолов»

    В России оценили перспективы «воровского сговора ЕС» для Зеленского

    Слуцкий предрек ЕС самоуничтожение из-за решения по российским активам

    В Москве из «ВТБ Арены» эвакуировали более тысячи человек из-за угрозы минирования

    Россия получит от УЕФА почти 4 миллиона евро

    Суд впервые прекратил дело по «схеме Долиной»

    Причину срыва концерта Меладзе в Киргизии раскрыли

    В Европе назвали «совершенно невозможным» вступление Украины в ЕС в 2027 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok