Командир «Айдара» предсказал скорое падение Лимана

Командир «Айдара» Бунятов: Лиманское направление скоро превратится в славянское

На фоне активизации российского наступления лиманское направление скоро превратится в славянское. Падение Красного Лимана предсказал в социальных сетях командир батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России) Станислав Бунятов.

«Враг усилил лиманское направление пехотой, которая непрерывно пытается проникать небольшими группами в наш тыл (...) Грустно признавать, но это направление постепенно превращается в славянское», — заявил военный.

Он добавил, что российские военные активно перерезают логистические пути Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе с помощью беспилотников.

Ранее Бунятов заявил, что если российские войска выйдут к Малиновке, в Краматорске вскоре будет уничтожена вся инфраструктура. По его словам, в городе нет оборудованной системы защиты от атак беспилотников.