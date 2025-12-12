Реклама

16:23, 12 декабря 2025

Командир «Айдара» предсказал скорое падение Лимана

Командир «Айдара» Бунятов: Лиманское направление скоро превратится в славянское
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На фоне активизации российского наступления лиманское направление скоро превратится в славянское. Падение Красного Лимана предсказал в социальных сетях командир батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России) Станислав Бунятов.

«Враг усилил лиманское направление пехотой, которая непрерывно пытается проникать небольшими группами в наш тыл (...) Грустно признавать, но это направление постепенно превращается в славянское», — заявил военный.

Он добавил, что российские военные активно перерезают логистические пути Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе с помощью беспилотников.

Ранее Бунятов заявил, что если российские войска выйдут к Малиновке, в Краматорске вскоре будет уничтожена вся инфраструктура. По его словам, в городе нет оборудованной системы защиты от атак беспилотников.

