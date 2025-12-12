Летевший в Сочи пассажирский самолет экстренно сел в другом городе

Летевший из Самарканда в Сочи самолет экстренно сел в Минводах

Пассажирский самолет, летевший из Самарканда в Сочи, экстренно сел в аэропорту другого города. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи № 1».

Уточняется, что борт приземлился в Минеральных Водах. Причина не раскрывается. Южная транспортная прокуратура начала проверку после незапланированной посадки самолета.

Ранее сообщалось, что три московских аэропорта — Домодедово, Внуково и Жуковский — ввели ограничения на полеты утром 12 декабря. Позже запрет был снят, но в Шереметьево он все еще частично действует — для вылетов нужно согласование с соответствующими органами.