Любителей энергетиков предупредили о риске инсульта

Врач Койл: Энергетики повышают риск развития геморрагического инсульта

Врач Марта Койл предупредила, что любители энергетиков могут столкнуться с опасными заболеваниями. Ее слова приводит издание Infobae.

По словам Койл, у людей, употребляющих энергетические напитки, повышается риск развития ожирения, кариеса и сахарного диабета. Также у них увеличивается вероятность возникновения ишемического и геморрагического инсультов, хотя эта связь пока изучена меньше, подчеркнула доктор.

Как пояснила врач, в энергетиках, помимо кофеина, содержится большое количество других ингредиентов. Именно их сочетание негативно влияет на артериальное давление, увеличивая тем самым риск инсульта. «Консультации по образу жизни обязательно должны включать обсуждение факторов риска болезней сердца, связанных с употреблением энергетиков», — убеждена специалистка.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская предупредила об опасности энергетических мармеладок. Она подчеркнула, что этот продукт может вызвать тахикардию.