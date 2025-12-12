Любовь Толкалина снялась в купальнике в бассейне

Российская актриса Любовь Толкалина в купальнике поплавала в бассейне

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в откровенном виде поплавала в открытом бассейне у океана. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость снялась в белом купальнике на тонких бретелях, который частично оголял ее тело. При этом волосы она собрала в высокий пучок. Известно, что артистка отдыхает на Мальдивах.

Ранее в декабре 47-летняя Любовь Толкалина оголила ягодицы на пляже. Знаменитость прошлась перед камерой в белой прозрачной рубашке. На одном из кадров звезда приподняла руки вверх.

В ноябре звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд снялась в бюстгальтере.