Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:39, 12 декабря 2025Из жизни

Мальчик разгрыз золотое ожерелье матери и раздал одноклассникам в попытке завести друзей

В Китае мальчик разгрыз свадебное ожерелье матери и раздал фрагменты друзьям
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Freepik

В китайской провинции Шаньдун мальчик попытался завоевать расположение сверстников с помощью золотого ожерелья матери. Об этом сообщает South China Morning Post.

Восьмилетний школьник тайком достал из ящика свадебное украшение, попытался расплавить его зажигалкой, а затем разгрыз на мелкие фрагменты. Он раздал кусочки одноклассникам в попытке завести друзей. Как выяснилось позже, мальчик не представлял себе реальной стоимости золота, которое в Китае стоит примерно 1,2 тысячи юаней (около 13,4 тысячи рублей) за грамм. Украшение весило около восьми граммов.

Родители узнали, куда пропало ожерелье, изучив записи домашних камер наблюдения. Они смогли вернуть лишь незначительную часть фрагментов. Отец отшлепал ребенка за проступок.

Материалы по теме:
«Ты знаешь, кто ты? Ты — принцесса» Как приемная дочь разгадала семейную тайну и решила изменить жизнь целого континента
«Ты знаешь, кто ты? Ты — принцесса»Как приемная дочь разгадала семейную тайну и решила изменить жизнь целого континента
16 августа 2022
«Я готов был отдать все деньги» В Китае ежегодно похищают тысячи детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают?
«Я готов был отдать все деньги»В Китае ежегодно похищают тысячи детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают?
17 ноября 2020

Ранее сообщалось, что в Балтийске ребенок играл с другом в «миллионеров» и отдал мальчику «выигранные» сбережения матери. 13-летний подросток за несколько дней потратил около 100 тысяч рублей на сладости и велосипеды для себя и друзей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал на одно из самых тяжелых для ВСУ направлений

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Ермака и Джонсона обвинили в ограблении ООН на 50 миллионов долларов

    Кейт Миддлтон признали самой модной знаменитостью 2025 года

    Депутат пригрозил массовыми пробками из-за отдельных полос для самокатов

    Охранник аэропорта на машине выехал на рулевую дорожку к самолетам и попал в больницу

    Оценено влияние «схемы Долиной» на рынок жилья

    Россияне назвали похищение и избиение людей битой лечением от наркотиков

    В российском городе квартиры в доме затопило из-за капремонта

    Китайскому бизнесу придется получать разрешение на вывоз стали из страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok