Мальчик разгрыз золотое ожерелье матери и раздал одноклассникам в попытке завести друзей

В Китае мальчик разгрыз свадебное ожерелье матери и раздал фрагменты друзьям

В китайской провинции Шаньдун мальчик попытался завоевать расположение сверстников с помощью золотого ожерелья матери. Об этом сообщает South China Morning Post.

Восьмилетний школьник тайком достал из ящика свадебное украшение, попытался расплавить его зажигалкой, а затем разгрыз на мелкие фрагменты. Он раздал кусочки одноклассникам в попытке завести друзей. Как выяснилось позже, мальчик не представлял себе реальной стоимости золота, которое в Китае стоит примерно 1,2 тысячи юаней (около 13,4 тысячи рублей) за грамм. Украшение весило около восьми граммов.

Родители узнали, куда пропало ожерелье, изучив записи домашних камер наблюдения. Они смогли вернуть лишь незначительную часть фрагментов. Отец отшлепал ребенка за проступок.

Ранее сообщалось, что в Балтийске ребенок играл с другом в «миллионеров» и отдал мальчику «выигранные» сбережения матери. 13-летний подросток за несколько дней потратил около 100 тысяч рублей на сладости и велосипеды для себя и друзей.