Мединский: В Киеве есть те, с кем можно договориться

Среди украинской администрации есть те, с кем можно договориться о завершении конфликта. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, его слова приводит РИА Новости.

«Есть даже среди них те, с кем, в принципе, можно разговаривать. Они слышат какую-то аргументацию и готовы найти компромиссное решение», — рассказал Мединский.

Он отметил, что члены администрации в Киеве исходят из собственных убеждений, которые могли сформироваться еще до избрания Владимира Зеленского на пост президента.

Ранее Владимир Мединский ответил на слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен и главы евродипломатии Кайи Каллас о России, назвав их андроидами. Помощник российского лидера также назвал европейских дипломатов железными дровосеками, у которых нет ни сердца, ни ума.