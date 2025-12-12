Россиян предупредили о метели и гололеде

Синоптик Вильфанд: 12 декабря в европейской части РФ возможны метель и гололед

Погода под конец рабочей недели не обрадует жителей европейской части России. Своим прогнозом с агентством РИА Новости поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

С приходом холодного фронта в центральных регионах страны ожидаются метели, предупреждает синоптик. Погодные условия, согласно расчетам Вильфанда, начнут меняться во второй половине дня. К вечеру порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду, выпадет снег. Возможно образование сильного гололеда как на тротуарах, так и на проезжей части, подчеркнул метеоролог.

Холодный вихрь затронет и Москву. По данным синоптиков, температура в столице по ночам будет опускаться до минус 10 градусов, по области местами до минус 13 градусов. Однако надолго похолодание не затянется, и погодный маятник вновь качнется в сторону потепления. Уже во вторник, 16 декабря, потеплеет до минус 1-3 градусов, а в среду столбики термометров вернутся к нулевой отметке. Осадки снова станут смешанными. Такой оттепельный режим продлится минимум до первых дней третьей декады декабря.