Бывший СССР
00:28, 12 декабря 2025Бывший СССР

Момент атаки российских БПЛА по целям в украинском городе попал на видео

Момент атаки российских БПЛА по целям в городе Павлоград попал на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Павлоград попал под массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на местные паблике.

Момент атаки российских БПЛА по целям в украинском городе город попал на видео. На записях видно, что после прилета БПЛА в городе начался пожар.

Ранее стало известно об одном из рекордных ночных налетов дронов ВСУ на российские регионы. Всего было уничтожено 287 украинских беспилотников, в том числе 32 летевших на Москву.

В конце ноября украинский беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в Чебоксарах. Дрон попал в двенадцатиэтажный дом. По словам очевидцев, в районе торгового центра вспыхнул пожар.

