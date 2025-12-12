Реклама

Экономика
12:29, 12 декабря 2025Экономика

Москвичей предупредили об обмане

Вильфанд: В Москве ожидается обманчивая погода
Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

До конца недели в Московском регионе ожидается переменчивая погода с резким снижением температуры к выходным. Об этом жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«На этой неделе погода в Москве очень обманчива, температурный фон больше соответствует концу октября, то есть погода отстает от климатического развития», — рассказал метеоролог.

По его словам, в пятницу, 12 декабря, в первой половине дня будет наблюдаться необычно высокая температура — плюс три-шесть градусов. Однако затем циркуляция воздуха начнет меняться. Воздушные массы будут идти с севера и северо-запада, поэтому в столице пройдет дождь и мокрый снег, а к концу вечера пятницы — снег. Температура снизится сразу на шесть-семь градусов, до минус одного-трех градусов.

Ранее московских водителей предупредили об опасной ситуации на дорогах с ухудшением видимости, гололедом, дождем и мокрым снегом 12 декабря.

