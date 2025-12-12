Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:17, 12 декабря 2025Бывший СССР

На Украине назвали главную проблему мирного плана США для Европы

Депутат Рады Дубинский: Мирный план США предлагает возвращение экономики России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что ключевая проблема мирного плана США для Европы заключается в том, что он предлагает возвращение экономики России.

«Такое возвращение будет означать выход на энергетические рынки российских нефти и газа, но уже при посредничестве США», — отметил депутат.

По его словам, в свою очередь Европа, по заверениям главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен обязавшаяся закупать американские энергоносители на сумму 350 миллиардов долларов в год, едва ли сумеет полностью отказаться от российского газа, поставляемого через американских посредников.

Как следствие, США и Россия окажутся основными получателями энергетической ренты с европейской экономики.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры уговаривали украинского лидера Владимира Зеленского не соглашаться на мирный план Трампа. Они призвали его не заключать сделку без четких гарантий безопасности от США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС принял решение бессрочно заблокировать активы России

    Объяснена способность гениев спать по четыре часа в сутки

    На кадрах из поместья Эпштейна заметили презервативы с лицом Трампа

    Появились подробности пожара в Никитском монастыре

    «Лента.ру» получила премию «Дзена» за нестандартную подачу новостей

    Пожар произошел в одном из старейших монастырей России

    Назван фаворит сезона АПЛ

    Стало известно об отмене субботней встречи по Украине в Париже

    Москва прошла пик заболеваемости гриппом и ОРВИ

    В Черниговской области поврежден энергообъект

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok