На Украине назвали главную проблему мирного плана США для Европы

Депутат Рады Дубинский: Мирный план США предлагает возвращение экономики России

Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что ключевая проблема мирного плана США для Европы заключается в том, что он предлагает возвращение экономики России.

«Такое возвращение будет означать выход на энергетические рынки российских нефти и газа, но уже при посредничестве США», — отметил депутат.

По его словам, в свою очередь Европа, по заверениям главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен обязавшаяся закупать американские энергоносители на сумму 350 миллиардов долларов в год, едва ли сумеет полностью отказаться от российского газа, поставляемого через американских посредников.

Как следствие, США и Россия окажутся основными получателями энергетической ренты с европейской экономики.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры уговаривали украинского лидера Владимира Зеленского не соглашаться на мирный план Трампа. Они призвали его не заключать сделку без четких гарантий безопасности от США.