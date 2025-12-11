На Украине признали потерю Северска

Военный ВСУ Мучной: Северск полностью контролируют ВС РФ, город напичкан флагами

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали потерю Северска в Донецкой народной республике (ДНР). По словам украинского военного с позывным Мучной, которого цитирует издание «Страна» в Telegram-канале, город полностью перешел под контроль ВС России.

Мучной заявил, что присутствие российской армии «видно всюду», Северск буквально «напичкан» флагами Российской Федерации.

Ранее в ходе совещания глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президента РФ Владимиру Путину о том, что российские войска заняли город Северск. Также отмечалось, что ВСУ прервали доклад российских военных из Северска Путину.