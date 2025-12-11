Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:13, 12 декабря 2025Бывший СССР

На Украине признали потерю Северска

Военный ВСУ Мучной: Северск полностью контролируют ВС РФ, город напичкан флагами
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали потерю Северска в Донецкой народной республике (ДНР). По словам украинского военного с позывным Мучной, которого цитирует издание «Страна» в Telegram-канале, город полностью перешел под контроль ВС России.

Мучной заявил, что присутствие российской армии «видно всюду», Северск буквально «напичкан» флагами Российской Федерации.

Ранее в ходе совещания глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президента РФ Владимиру Путину о том, что российские войска заняли город Северск. Также отмечалось, что ВСУ прервали доклад российских военных из Северска Путину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине признали потерю Северска

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Пушков обратился к Великобритании с мрачным прогнозом

    Появление двойного хвоста у «инопланетного корабля» 3I/ATLAS объяснили

    Виновник ареста скандальной порнозвезды Бонни Блю объяснил свои мотивы

    Работу российского аэропорта ограничили в целях безопасности

    Трамп раскрыл причину сложности сделки между Россией и Украиной

    Момент атаки российских БПЛА по целям в украинском городе попал на видео

    Бельгия изменила позицию по активам России

    Зеленского призвали оставить Крым в покое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok