ВСУ прервали доклад российских военных из Северска Путину

Система радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прервала доклад российских военных из Северска президенту России Владимиру Путину. На это обратил внимание ТАСС.
Российские войска в прямом эфире докладывали президенту России о ходе операции по взятию под контроль Северска. В один момент слова военного прервались, и трансляция переключилась на речь Владимира Путина.
Ранее в ходе совещания глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Путину о том, что российские войска заняли город Северск, а также населенные пункты Кучеровка и Куриловка. Кроме того, он отчитался о контроле над южной частью Димитрова.
1 декабря Путин сообщил, что российские военные владеют инициативой на всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции. Он также подчеркнул, что успехи в Красноармейске (украинское название — Покровск) обеспечат поступательное решение всех задач, поставленных при начале спецоперации.