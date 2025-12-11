Реклама

18:58, 11 декабря 2025Бывший СССР

ВСУ прервали доклад российских военных из Северска Путину

Система РЭБ ВСУ прервала доклад российских военных из Северска Путину
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Система радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прервала доклад российских военных из Северска президенту России Владимиру Путину. На это обратил внимание ТАСС.

Российские войска в прямом эфире докладывали президенту России о ходе операции по взятию под контроль Северска. В один момент слова военного прервались, и трансляция переключилась на речь Владимира Путина.

Ранее в ходе совещания глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Путину о том, что российские войска заняли город Северск, а также населенные пункты Кучеровка и Куриловка. Кроме того, он отчитался о контроле над южной частью Димитрова.

1 декабря Путин сообщил, что российские военные владеют инициативой на всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции. Он также подчеркнул, что успехи в Красноармейске (украинское название — Покровск) обеспечат поступательное решение всех задач, поставленных при начале спецоперации.

