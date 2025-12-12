На Западе объяснили слова генсека НАТО о войне с Россией

Полковник Узен заявил, что слова генсека НАТО Рютте о войне связаны с Зеленским

Слова генсека НАТО Марка Рютте о перспективе военного столкновения стран-участниц альянса с Россией связаны с позицией президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в беседе с газетой HLN рассказал бельгийский отставной полковник Роже Узен.

«Зеленский в пятницу вечером поужинал у Рютте. Вероятно, он попросил подать сигнал о том, что Украина является первой линией обороны против России и что ее необходимо продолжать поддерживать», — отметил офицер.

Узен также указал, что одной из причин смены риторики в НАТО стала дискуссия о возможности конфискации российских замороженных активов. «180 миллиардов Euroclear должны быть использованы (...) Лидеры крупнейших государств, вероятно, попросили Рютте усилить давление, чтобы разблокировать эти средства», — объяснил он.

Ранее американский экономист Майкл Хадсон обвинил лидеров стран Европы и НАТО в желании развить украинский конфликт, сделав его противостоянием между Европой и Россией.