Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:52, 12 декабря 2025Мир

На Западе объяснили слова генсека НАТО о войне с Россией

Полковник Узен заявил, что слова генсека НАТО Рютте о войне связаны с Зеленским
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Yves Herman / Reuters

Слова генсека НАТО Марка Рютте о перспективе военного столкновения стран-участниц альянса с Россией связаны с позицией президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в беседе с газетой HLN рассказал бельгийский отставной полковник Роже Узен.

«Зеленский в пятницу вечером поужинал у Рютте. Вероятно, он попросил подать сигнал о том, что Украина является первой линией обороны против России и что ее необходимо продолжать поддерживать», — отметил офицер.

Узен также указал, что одной из причин смены риторики в НАТО стала дискуссия о возможности конфискации российских замороженных активов. «180 миллиардов Euroclear должны быть использованы (...) Лидеры крупнейших государств, вероятно, попросили Рютте усилить давление, чтобы разблокировать эти средства», — объяснил он.

Ранее американский экономист Майкл Хадсон обвинил лидеров стран Европы и НАТО в желании развить украинский конфликт, сделав его противостоянием между Европой и Россией.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал на одно из самых тяжелых для ВСУ направлений

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Ермака и Джонсона обвинили в ограблении ООН на 50 миллионов долларов

    Кейт Миддлтон признали самой модной знаменитостью 2025 года

    Депутат пригрозил массовыми пробками из-за отдельных полос для самокатов

    Охранник аэропорта на машине выехал на рулевую дорожку к самолетам и попал в больницу

    Оценено влияние «схемы Долиной» на рынок жилья

    Россияне назвали похищение и избиение людей битой лечением от наркотиков

    В российском городе квартиры в доме затопило из-за капремонта

    Китайскому бизнесу придется получать разрешение на вывоз стали из страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok