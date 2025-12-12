HLN: Полковник Узен заявил, что генсек НАТО Рютте запугивает европейцев Россией

Генсек НАТО Марк Рютте умышленно запугивает европейцев якобы существующей российской угрозой. Об этом в беседе с газетой HLN рассказал бельгийский отставной полковник Роже Узен.

«Побочный эффект заключается в том, что он пугает и тревожит европейское население. Ему следовало бы сначала собрать послов стран НАТО на закрытое совещание», — заметил офицер.

Узен также отметил, что слова Рютте о перспективе военного столкновения стран-участниц альянса с Россией объясняются позицией президента Украины Владимира Зеленского. «Зеленский в пятницу вечером поужинал у Рютте. Вероятно, он попросил подать сигнал о том, что Украина является первой линией обороны против России и что ее необходимо продолжать поддерживать», — объяснил он.

Ранее Рютте заявил, что Россия обладает значительной военной мощью и представляет серьезную угрозу для стран-участниц НАТО. По его словам, РФ в сравнении с Европой может «принимать решения быстрее, проще и переходить к военной экономике».