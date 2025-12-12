Реклама

03:01, 12 декабря 2025Интернет и СМИ

На Западе предсказали реакцию России на предложение Зеленского по Донбассу

Politico: Россия отринет идею Киева о «свободной экономической зоне» в Донбассе
Александра Синицына
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия, вероятнее всего, отринет идею сделать из Донбасса «свободную экономическую зону». Реакцию Москвы на предложение, которое обсуждается в рамках переговоров Вашингтона и Киева, предсказали источники издания Politico, ознакомившиеся с предложением украинской стороны.

По мнению собеседников издания, президент США Дональд Трамп считает Украину более слабой и ведомой стороной конфликта, такое мнение у американского лидера сложилось в том числе из-за коррупционного скандала в республике.

«Белый дом использует этот коррупционный скандал, чтобы оказать давление на [президента Украины Владимира] Зеленского», — отметил один из источников издания.

Предложение о создании свободной экономической зоны внесли в план из 20 пунктов, который Киев представил Вашингтону. Зеленский, выступая перед журналистами 11 декабря, объявил, что подобную идею для Донбасса озвучивали и сами Соединенные Штаты, поскольку это компромисс — если украинские войска выйдут с этой территории, а российские туда не зайдут. Однако украинскую сторону не устраивает такой сценарий, отметил глава республики, и заявил, что граждане Украины должны проголосовать за или против оставления контролируемой Киевом части Донбасса.

Ранее Зеленский указал, что его личная позиция по вопросу Донбасса остается неизменной. При этом накануне сообщалось, будто в Киеве готовы пойти на территориальные уступки, если Москва ответит взаимным шагом.

