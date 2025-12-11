Зеленский: Вопрос об уступках по Донбассу должны решать украинцы

Украинский президент Владимир Зеленский во время сегодняшнего выступления на телевидении заявил, что народ возглавляемой им страны должен сам решить территориальный вопрос — через выборы или референдум.

Он пояснил, что сейчас США предлагают создание на территории Донбасса «свободной экономической зоны», она же демилитаризованная зона, что предполагает выход оттуда Вооруженных сил Украины (ВСУ) и незахождение туда российских сил. При этом Зеленский отметил, что пока неизвестно, под чьим управлением в результате будет эта территория.

Пойдет ли Украина на "свободную экономическую зону" на Донбассе — на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума Владимир Зеленский президент Украины

При этом он указал, что его личная позиция по вопросу Донбасса остается неизменной, хотя накануне сообщалось, будто в Киеве готовы пойти на территориальные уступки, если Москва ответит взаимным шагом.

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

«Наша позиция в плане: справедливо — когда стоим там, где стоим, то есть на контактной линии. Поэтому между этими позициями разными и продолжается сейчас дискуссия», — высказался украинский глава, добавив, что соответствующая позиция, помимо Донбасса, распространяется также на Херсонскую и Запорожскую области.

Предложенный США вариант Зеленский охарактеризовал как «не в интересах Украины»

При этом глава государства отметил, что диалог на эту тему продолжается и украинская сторона «ищет справедливые решения, основанные на паритете и гарантиях безопасности». Окончательное решение по этому вопросу он хочет возложить на самих украинцев, однако подчеркивает, что в действительности многое сейчас зависит от армии страны.

Что украинские военные могут сдерживать, как они могут стоять, где могут уничтожать [российских солдат]. Это влияет на всю дипломатическую конструкцию Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский не исключил проведение президентских выборов

Помимо референдума Зеленский также не исключил рассмотрение вопроса президентских выборов, заявив, что не хочет, «чтобы эта тема была козырем в руках тех, кто давит на Украину».

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

При этом еще несколько дней назад он отмечал, что для этого необходимо сначала решить несколько вопросов, главный из которых — безопасность проведения такого мероприятия. «Как их провести? Как это сделать под ударами, под ракетами? Относительно наших военных. Вопрос — как они будут голосовать?» — рассуждал Зеленский, отмечая, что сам он за президентское кресло не держится.

Также он указал на необходимость законодательной основы для легитимности проведения выборов. В то же время он дал соответствующее поручение Верховной Раде — подготовить законодательную базу для проведения выборов во время военного положения. Это, по его словам, будет необходимо для предоставления четких ответов на вопросы международных партнеров, в том числе США, относительно организации избирательного процесса.