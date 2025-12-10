В Британии заявили о готовности Украины отказаться от Донбасса при одном условии. Что Киев потребует взамен?

The Telegraph: Киев готов оставить Донбасс в случае уступок со стороны РФ

Источники британской газеты The Telegraph сообщили, что Украина может отказаться от Донбасса при одном условии. По словам собеседников издания, Киев пойдет на такой шаг, если Москва согласится на «взаимные уступки». При этом, на какой именно компромисс должна пойти Россия, не сообщается.

Как утверждается, украинская переговорная группа заявила о неприемлемости такого шага и в то же время не исключила подобной возможности.

Ранее президент России Владимир Путин сказал о российском предложении Украине вывести войска из Донбасса. Российский лидер указал, что Вооруженные силы РФ «в любом случае освободят» Донбасс и Новороссию. Он отметил, что это может произойти военным или другим путем.

Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость — выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались Владимир Путин президент России

Президент России Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

США потребовали от Украины покинуть Донбасс

В начале декабря высокопоставленный европейский источник, знакомый с ходом мирных переговоров, заявил, что

переговорная команда США «настаивает на том, что Украина должна покинуть Донбасс».

«В вопросе территорий американцы придерживаются простой позиции: Россия требует, чтобы Украина отказалась от территорий, а американцы продолжают думать, как это осуществить», — объяснил он.

При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев и Вашингтон по-прежнему расходятся во мнениях по территориальному вопросу. Он также указывал на отсутствие единого взгляда на Донбасс.

Готова ли Украина к территориальным уступкам?

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что пока Владимир Зеленский занимает пост главы государства, республика не пойдет ни на какие территориальные уступки.

«Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим территории. Он не подпишет соглашение о передаче территорий», — отмечал Ермак, указывая, что оно противоречит конституции Украины.

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Экс-глава офиса украинского лидера также подчеркивал, что Киев готов обсуждать только то, где будет проходить линия, которая разграничит территории, контролируемые противоборствующими сторонами.

В октябре Зеленский также утверждал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут отходить с позиций для того, чтобы уступить территории. По его словам, Киев готов к перемирию только по линии фронта.

В свою очередь, источники в офисе Зеленского сообщили, что политик не хочет сдавать Донбасс на мирных переговорах из-за страха проиграть будущие выборы главы государства. «Если он отдаст хотя бы один квадратный километр, это станет главным вопросом на любых выборах. Любой оппонент будет его за это пинать, пока он не сломается», — рассказал близкий помощник украинского лидера.