FT: Из мирного плана США исключили пункт о выводе войск России

Из мирного плана США по урегулированию украинского конфликта был исключен один пункт, узнали журналисты газеты Financial Times (FT). Так, было убрано требование об отводе российских войск с предполагаемой восточной границы демилитаризованной зоны (ДМЗ).

Как отметили в FT, в последней версии плана нет пункта о выводе российских войск. При этом изначально он предполагал создание «нейтральной демилитаризованной буферной зоны» после вывода Вооруженных сил Украины из Донбасса.

В материале указано, что Москва и Вашингтон требуют от Киева полного вывода войск из Донбасса. Территориальный вопрос называется одной из главных проблем, способных сорвать сделку.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Новая версия плана состоит из четырех документов

Как сообщают в Киеве, сейчас план США включает в себя соглашение между Украиной, Россией, США и Европой, рамочные гарантии безопасности для украинской стороны, обязательства Вашингтона по отношению к НАТО и отдельное соглашение между РФ и США.

В том числе сообщается об исчезновении пункта об амнистии для тех, кто был вовлечен в конфликт. При этом на Украине заявляют, что в плане предусматривается нейтральная демилитаризованная буферная зона в Донбассе. Российские и украинские подразделения при этом будут размещены за административной границей и не будут входить в ДМЗ.

Киеву пообещали самую передовую буферную зону в мире

FT со ссылкой на европейских послов также пишет, что, согласно заявлению министра армии США Дэна Дрисколла, он пообещал Киеву самую передовую буферную зону в мире, если Украина выведет войска из Донбасса.

В том числе стало известно, что Вашингтон предложил создать ДМЗ, подобную той, которая находится между Северной и Южной Кореей.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Объяснен процесс создания демилитаризованных зон

Демилитаризованная зона между Россией и Украиной может создаваться под эгидой ООН, порассуждал в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, на эту территорию не смогут заходить военные враждующих сторон.

Для того чтобы обеспечивать это, а также осуществлять контроль, в зону входят контролеры ООН. В Югославии, к примеру, это были войска НАТО Анатолий Матвийчук военный эксперт

При этом обе стороны должны будут согласиться на присутствие определенного контингента — некой нейтральной стороны. Также специалист добавил, что из ДМЗ будет выводиться и перерасселяться на свободных территориях (России и Украины) мирное население.