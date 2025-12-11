Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:26, 11 декабря 2025Мир

«82 процента украинцев требуют соглашения». Трамп призвал Зеленского быть реалистом и трезво оценить обстановку

Трамп призвал Зеленского быть реалистом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский должен трезво оценить текущую ситуацию в конфликте. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме.

«Я думаю, Зеленскому нужно быть реалистом, — отметил он. — 82 процента украинцев требуют заключить соглашение. Они хотят, чтобы было заключено соглашение». Глава Белого дома указал, что Украина теряет тысячи людей каждую неделю, и украинцы хотят, чтобы это закончилось.

Материалы по теме:
«Они верят в российскую угрозу» Почему Евросоюз и Великобритания не хотят мира на Украине и чего они добиваются от России?
«Они верят в российскую угрозу»Почему Евросоюз и Великобритания не хотят мира на Украине и чего они добиваются от России?
12 ноября 2025
«Они предлагают тупиковый вариант» Европа затягивает конфликт на Украине. Чего добивается ЕС?
«Они предлагают тупиковый вариант»Европа затягивает конфликт на Украине. Чего добивается ЕС?
24 ноября 2025

Также президент Соединенных Штатов подчеркнул, что отсутствие выборов на Украине заставляет задуматься о ее демократичности. Он повторил свой тезис о том, что Киев «использует войну, чтобы не проводить выборы».

Трамп счел Россию стороной с выгодной переговорной позицией

Ранее Трамп заявил, что Россия, в отличие от Украины, обладает сильной переговорной позицией по вопросу урегулирования конфликта, поскольку владеет инициативой на поле боя. Он также добавил, что положение Киева трудно назвать победой, и предложил западным журналистам изучить карты боевых действий, чтобы увидеть реальное положение дел.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На Украине признали правоту Трампа. Украинский военный корреспондент с позывным Чернила подтвердил слова американского лидера, отметив, что превосходство российских войск связано с ошибками украинских чиновников и неспособностью пресечь коррупцию в высших эшелонах власти.

Ранее Трамп выразил недовольство Зеленским

8 декабря Трамп обвинил Зеленского в том, что тот до сих пор не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном. Глава американской администрации рассказал, что его разочаровало такое поведение украинского коллеги. «Россия, как я считаю, с планом согласна. Команда Зеленского в восторге от нашего предложения, но сам Зеленский — нет», — отметил тогда хозяин Белого дома.

Материалы по теме:
«Зеленского сменят через полгода» Серый кардинал украинской политики ушел в отставку. Как коррупционный скандал изменит Украину?
«Зеленского сменят через полгода»Серый кардинал украинской политики ушел в отставку. Как коррупционный скандал изменит Украину?
29 ноября 2025
«Все закончится на поле боя» Бывший аналитик ЦРУ — о перспективах мирного плана США, целях Трампа и будущем конфликта на Украине
«Все закончится на поле боя»Бывший аналитик ЦРУ — о перспективах мирного плана США, целях Трампа и будущем конфликта на Украине
2 декабря 2025

Он также выразил надежду, что договоренности по урегулированию конфликта будут достигнуты к 25 декабря. По словам официальных лиц, проинформированных о ходе переговоров, представители США дали Зеленскому несколько дней на ответ по поводу предложенного мирного соглашения.

Британский политик Джим Фергюсон назвал фактический отказ Зеленского от уступок по мирному урегулированию издевательством над Трампом. «Зеленский просто свел на нет мирные усилия — теперь Европа несет ответственность за этот конфликт. Трамп почти год посвятил борьбе с машиной бесконечной войны. Зеленский просто плюнул ему в лицо в политическом плане», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «82 процента украинцев требуют соглашения». Трамп призвал Зеленского быть реалистом и трезво оценить обстановку

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Работодатели назвали самые востребованные навыки у сотрудников

    Пользователи сети назвали самое достоверное в порно

    Смерть женщины на парковке полицейского отделения озадачила следователей

    Названы главные конкуренты Зеленского при проведении выборов президента Украины

    52-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» высмеяла конфуз с трусами на красной дорожке

    Конгресс США одобрил рекордный военный бюджет с помощью Украине

    Брошенные под Купянск бойцы ВСУ пригрозили командиру расправой

    Россиянам посоветовали выгодный способ продлить новогодние праздники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok