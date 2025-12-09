«Понимает, как надавить». Постпред США при НАТО заявил, что Трамп знает способ урегулировать конфликт на Украине

Уитакер: Трамп знает, как надавить на Киев для заключения мирной сделки

Президент США Дональд Трамп способен добиться мирного соглашения между Россией и Украиной. Как заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, американский лидер знает, как надавить на обе стороны, чтобы сделка была заключена.

[Для заключения сделки] нужны обе стороны, и президент Трамп понимает, как оказать давление как на россиян, так и на украинцев, чтобы заставить их заключить эту сделку Мэттью Уитакер постпред США при НАТО

При этом чиновник убежден, что соглашение об урегулировании конфликта станет очень сложным документом, который будет включать в себя множество пунктов. Однако Уитакер допустил и другой вариант развития событий: по его мнению, Трамп может отказаться от любых усилий по урегулированию. Такое может произойти в том случае, если президент США поймет, что заключить сделку невозможно ни при каких условиях.

В то же время постпред США выразил уверенность в том, что в скором времени уже получится добиться мирного урегулирования, по его мнению, Вашингтон уже близок к этому и продолжает работу в этом направлении.

Трамп хочет остановить гибель людей в конфликте на Украине

Сам американский лидер пока не говорит о том, что может выйти из процесса урегулирования. По его словам, сейчас США преследуют одну главную цель — остановить гибель людей в конфликте.

Мы тратим время по гуманитарным основаниям. Мы хотим понять, можем ли мы остановить убийства. Там гибнет много людей, и я хочу, чтобы это прекратилось Дональд Трамп президент США

Но и вкладывать деньги в Украину президент Соединенных Штатов не спешит — по его словам, уже сейчас Вашингтон не тратит ни цента на помощь Киеву. «Я им [Киеву] ничего не дал», — заявил Трамп, отметив, что в урегулирование конфликта США вкладывают лишь свое время. При этом ранее политик обвинял своего предшественника Джо Байдена в том, что он отдавал Украине все, что было у Вашингтона.

При Трампе оружие Украина получает через НАТО — США продают его Североатлантическому альянсу, после чего оно оказывается у Киева. Самостоятельно Вашингтон оружие больше не поставляет.

Зеленский пытается затянуть конфликт поездками к европейским партнерам

Пока США и Россия прикладывают усилия к завершению конфликта, Зеленский наносит визиты европейским партнерам Украины. Так, в Лондоне он обсудил поддержку Киева с главой Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По итогу этих переговоров Зеленский сообщил, что мирный план был сокращен с 28 пунктов до 20, а компромисс по территориальному вопросу так и не был найден.

При этом такие действия украинского лидера вызвали возмущение как на Украине, так и на Западе. Например, депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что Зеленский таким образом старается продлить свое политическое существование и избегает единственный реальный путь урегулирования — переговоров в Москве.

Аналогичного мнения придерживается и американский журналист Рик Санчес. Он подчеркивает, что переговоры с европейскими партнерами не влияют абсолютно ни на что, так как Трамп ясно дал понять, что Европа не играет никакой важной роли в урегулировании.

По данным портала Axios, в Белом доме поездки украинского лидера в Европу считают затягиванием конфликта — один из украинских чиновников сообщил, что США требуют от Украины быстрых действий, в то время как европейские партнеры призывают Зеленского действовать осторожно и терпеливо, что вызывает раздражение у некоторых представителей администрации Трампа.

В МИД России и вовсе убеждены, что путем переговоров с европейскими лидерами Зеленский хочет сорвать мирный план по Украине. С таким мнением выступил посол внешнеполитического ведомства по особым поручениям Родион Мирошник.