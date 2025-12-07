Макрон созвонился с Зеленским после своего визита в Китай. Что известно о ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине?

Макрон сообщил, что провел переговоры с Зеленским об урегулировании на Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон провел разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Я поделился с ним [Зеленским] тем, что мои недавние международные обсуждения, в частности, в Китае, позволили прояснить [в отношении урегулирования украинского конфликта] Эммануэль Макрон президент Франции

Других деталей своего разговора с Зеленским политик не привел.

Ранее Макрон посетил Китай. В ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином он предложил установить мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины на предстоящую зиму. Политик призвал Пекин использовать свое влияние, чтобы поспособствовать достижению прочного мира в соответствии с Уставом ООН.

Зеленский поговорил с Уиткоффом

Накануне Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В беседе также приняли участие зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов.

Украинский лидер охарактеризовал беседу как «очень предметную и конструктивную».

Мы уделили внимание многим аспектам и довольно стремительно обсудили ключевые вопросы, которые могут гарантировать окончание кровопролития Владимир Зеленский президент Украины

При этом Зеленский заявил, что Украина готова продолжать работу с Соединенными Штатами для мирного урегулирования конфликта. Он также поблагодарил президента Дональда Трампа за организацию интенсивного переговорного процесса.

В разговоре обсуждался вопрос территорий

Разговор длился два часа и касался территорий, пишет издание Axios. По информации издания, инициатором разговора стал Вашингтон.

Уиткофф и Кушнер собрали мнения обеих сторон и оказали давление как на (президента России Владимира) Путина, так и на Зеленского, чтобы те пошли на уступки, необходимые для достижения соглашения Axios

Переговоры по поводу территориального вопроса были наиболее сложными, сообщил источник. Так, Россия требует Украины вывода войск с подконтрольных ей территорий Донбасса, но США пытаются разработать новые идеи для решения этой проблемы. Еще одним ключевым вопросом были гарантии безопасности США для Украины.

Ранее Bloomberg сообщал, что переговоры между украинской и американской делегацией по мирному урегулированию конфликта, которые прошли 4 и 5 декабря во Флориде, не привели к серьезному прорыву.

После этого представители США полетели в Москву. 2 декабря президент России Владимир Путин провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером, которые длились около пяти часов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что территориальный вопрос обсуждался сторонами, но «пока компромисса найдено не было». Он обратил внимание на то, что ряд пунктов американского плана остаются неприемлемыми для российской стороны.

Европейцы находятся в неведении и не доверяют Трампу

Главы стран Евросоюза (ЕС) жалуются, что администрация президента США Дональда Трампа держала их в неведении относительно течения мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Из-за подхода Трампа европейские лидеры постоянно оставались в неведении, полагаясь на утечки и новостные сводки о последних событиях The Washington Post

Газета Der Spiegel писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц «глубоко не доверяют» Трампу. Согласно имеющимся в распоряжении редакции расшифровкам их беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, Мерц и Макрон поделились с коллегой, что «существует вероятность предательства Украины».

Существует вероятность, что США предают Украину в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности Эммануэль Макрон в расшифровке Der Spiegel

Макрон добавил, что Зеленского может ждать «большая опасность». Мерц согласился, отметив, что президенту Украины следует быть «крайне осторожным в ближайшие дни».

Позднее французский лидер заявил, что отрицает подобные слова. Он подчеркнул, что единство Европы и США сыграло решающую роль в поддержке Украины.

