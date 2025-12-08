«Слишком много поваров на кухне». В США пришли в ужас от стратегии Трампа по Украине. Что об этом известно?

Politico: У Трампа нет единой команды переговорщиков по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа не является единой командой и параллельно ведет неслаженные переговоры с Россией, Украиной и Европейским союзом (ЕС). Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники.

В частности, авторы материала обратили внимание на то, что Трамп сначала поручил своему спецпосланнику по Украине генералу Киту Келлогу заниматься переговорами об урегулировании конфликта. Затем вместо него на переговоры с Россией был отправлен другой спецпредставитель президента, Стив Уиткофф, которого теперь сопровождает зять Трампа Джаред Кушнер. Параллельно с этим переговоры с Европой ведут вице-президент США Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.

«Очень опасно, когда несколько человек ведут переговоры независимо друг от друга», — приводит журнал слова Ричарда Хааса, старшего советника госсекретаря в администрации Джорджа Буша — младшего.

Гораздо лучше иметь одного человека, который в курсе всего, что говорится всем (...) С таким количеством поваров на кухне невозможно гарантировать, что то, что говорится Украине, то, что говорится Европе, и то, что говорится России, будет совпадать Ричард Хаас бывший старший советник госсекретаря США

Кушнер и Уиткофф Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool / Reuters

Чем грозит хаос в администрации Трампа?

По словам неназванного бывшего сотрудника Белого дома, Трамп создал тесный круг советников по внешней политике, которым он дает поручения по своей прихоти и требует сиюминутного решения проблем: «Все зависит только от президента, какой директор чем будет заниматься».

Трамп хочет мирных соглашений и хочет получить признание (...) Детали его волнуют меньше бывший сотрудник Белого дома на правах анонимности в разговоре с журналом Politico

Как отмечают авторы материала, это грозит сразу несколькими проблемами. Прежде всего, это создает риски достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине, которым занимается Уиткофф. Также возникает угроза возобновления боевых действий в секторе Газа и эскалации отношений США с Венесуэлой.

«Несмотря на расширение круга проблем, включая возможный удар по Венесуэле, группа [советников] остается немногочисленной. Это свидетельствует о непоколебимой вере президента в свое ближайшее окружение, состоящее из старых друзей, семьи и доверенных лиц, и подчеркивает его глубокое недоверие к более широкому аппарату национальной безопасности», — резюмируют авторы материала.

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Трампа обвинили в деградации одного органа власти

Также Politico указывает, что одной из проблем внешней политики Трампа стал подрыв Совета национальной безопасности (СНБ), который наравне с государственным департаментом помогает Белому дому курировать международные дела.

Ранее этим органом руководил советник Майк Уолтц, но после скандала со слитыми переписками из мессенджера Signal он был назначен постпредом при ООН, а руководство советом перешло к госсекретарю Рубио, фактически срастив его с Госдепом.

Одна из задач СНБ — предоставление президенту более широкого и профессионального спектра мнений, а также обеспечение канала связи с экспертами и зарубежными партнерами. По мнению критиков Трампа, он не получает критические мнения и отказывается слушать альтернативные точки зрения.

Эксперты сразу поймут, что Украина никогда не примет план [Уиткоффа] из 28 пунктов. Но [администрации Трампа] это не важно, поскольку они просто хотят заставить Украину принять его бывший сотрудник администрации Байдена в разговоре с журналом Politico

Поэтому Трампа начинают активно критиковать представители Демократической партии, которые ранее отвечали за внешнюю политику.

«Никого не должен удивлять хаос, охвативший подход Трампа к прекращению конфликта на Украине (...) Так происходит, когда нет реального процесса разработки политики, предоставления рекомендаций, взаимодействия с иностранными правительствами и определения четкого направления», — приводит журнал слова экс-посла США при НАТО Иво Даалдера.

Трамп заявил о разочаровании Зеленским на фоне переговоров

4 и 5 декабря во Флориде состоялись переговоры между украинской и американской делегациями по вопросам мирного урегулирования конфликта. Обсуждение также продолжилось 6 декабря. Переговоры прошли в секретности, официальных заявлений с обеих сторон практически не последовало.

На этом фоне Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что он пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном.

Россия, как я считаю, с планом согласна. Команда Зеленского в восторге от нашего предложения, но сам Зеленский — нет Дональд Трамп президент США

Трамп и Зеленский Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Также хозяин Белого дома признался, что ошибался в глубине российско-украинского конфликта. Он пришел к выводу, что остановить противостояние будет сложнее, чем ему казалось изначально.

«Россия и Украина — думал, это будет немного проще (...), это очень тяжелая война», — посетовал он.

Кроме того, Трамп подтвердил, что США продолжают переговоры об урегулировании конфликта. По его словам, Вашингтон ведет диалог с президентом России Владимиром Путиным и «украинскими лидерами, включая Владимира Зеленского». О каких именно лидерах идет речь, он не уточнил.