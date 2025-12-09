«Возможна смена режима». Трамп пригрозил Украине. Как он может заставить Зеленского пойти на уступки?

Профессор Саймонс: Трамп может сменить Зеленского на сговорчивого Залужного

Оказывая давление на Украину, президент США Дональд Трамп гипотетически может готовиться к смещению Владимира Зеленского на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, так как видит в нем более сговорчивую фигуру. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор Международного университета Даффодил в Дакке Грег Саймонс.

Возможна смена режима Зеленского на кого-то более сговорчивого. Думаю, именно поэтому администрация Трампа активировала Залужного Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на украинских чиновников, что Зеленский сталкивается с растущим давлением и раздражением от Трампа. Цель Белого дома — заставить Украину пойти на уступки.

По мнению представителей Киева, после переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с российским лидером Владимиром Путиным, требования Вашингтона ужесточились.

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Грег Саймонс также подчеркнул, что у Трампа есть различные инструменты, которые он может применить, чтобы оказать давление на Зеленского. Среди них — экономическая, военная и материальная помощь, «которые можно приостановить, чтобы оставить Украину на произвол судьбы».

8 декабря постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп знает, как можно надавить на Киев, заставив власти заключить соглашение об урегулировании вооруженного конфликта.

[Для заключения сделки] нужны обе стороны, и президент Трамп понимает, как оказать давление как на россиян, так и на украинцев, чтобы заставить их заключить эту сделку Мэттью Уитакер постоянный представитель США при НАТО

По мнению американского представителя, будущее соглашение об урегулировании конфликта на Украине будет сложным документом, состоящим из множества пунктов.

Почему Трамп хочет давить на Украину?

Саймонс, напомнил, что Зеленский столкнулся с расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) параллельно с публикацией мирного плана, состоящего из 28 пунктов.

По его словам, эти два события не являются случайными, они нацелены на ухудшение переговорных позиций Киева.

«Мирный план из 28 пунктов был обнародован одновременно с активизацией НАБУ против союзников Зеленского, обвиняемых в коррупции. Это не было совпадением. Они разрушают его политическую власть», — отметил политолог.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Он также предположил, что президент Соединенных Штатов все больше устает от украинской темы и боится клейма «неудачника».

Трамп находится на грани того, чтобы бросить Украину, потому что она стала для него геополитической и личной обузой. Он не хочет оставаться у власти, когда Украина рухнет, и, по его мнению, будет считаться неудачником Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке

9 декабря Трамп признался, что разрешение конфликта между Россией и Украиной оказалось тяжелее, чем он рассчитывал. В частности, он указал на отношения Путина и Зеленского, как один из неразрешимых вопросов.

«Это [переговоры по Украине] проходит тяжело», — отметил хозяин Белого дома. По его словам, между главами двух государств остается «антипатия», которая влияет на весь процесс.

При этом после состоявшихся 4 и 5 декабря переговоров США и Украины во Флориде Трамп раскритиковал Зеленского, заявив, что он даже не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном.

Россия, как я считаю, с планом согласна. Команда Зеленского в восторге от нашего предложения, но сам Зеленский — нет Дональд Трамп президент США

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Каковы дальнейшие перспективы мирного урегулирования?

При этом Саймонс подчеркнул, что план Трампа остается жизнеспособным и стратегия давления на Украину сработает.

Трамп может добиться успеха. Его личная репутация под угрозой, и он самовлюблен. Теперь он, возможно, понимает, что Украина — проигранное дело, и его главная геополитическая цель — ослабить и сдержать Китай Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке

«Но он находится под психологическим давлением со стороны Европы. Главная проблема — смириться с тем, что победитель на поле боя диктует условия. Но есть некоторая вероятность соглашения, поскольку он хочет как можно скорее уйти из Украины», — резюмировал эксперт.

Ранее Трамп заявил, что Европа занимается только разговорами об Украине, но ничего не делает для урегулирования конфликта.

Мы говорим об Украине. Они говорят, но ничего не производят. А война все продолжается и продолжается Дональд Трамп президент США

Американский лидер подчеркнул, что большинство стран Европы разлагаются, ими управляют слабые люди.