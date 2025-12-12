Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:17, 12 декабря 2025Мир

На Западе заявили об отстранении важного переговорщика по Украине

The Telegraph: Дрисколл был отстранен от переговоров по просьбе Хегсета
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дэн Дрисколл

Дэн Дрисколл. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Министр армии США Дэн Дрисколл был отстранен от переговорного процесса по Украине по просьбе главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

В частности, по данным авторов материала Дрисколл слишком «вышел за рамки полномочий» в глазах главы оборонного ведомства. Однако конкретная причина смещения министра по делам армии не сообщается.

«Было замечено, что он слишком сильно напрягается, и ему дали пощечину», — отметил анонимный собеседник.

21 ноября журнал Politico сообщал, что Министр армии США Дэн Дрисколл превратился в одного из немногих людей, кто может уговорить Украину принять компромиссные условия и закончить вооруженный конфликт. При этом по данным издания он показал себя более компетентным управленцем чем Хегсет, из-за чего между чиновниками выросло напряжение.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на обязательное условие Киева для прекращения конфликта

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Жители российского города пожаловались на жизнь без воды из-за бесхозных труб

    Больше десяти детей отравились в бассейне российского города

    Топалов выиграл в суде 20 миллионов

    Сидни Суини раскрыла правду о своей груди во время теста на детекторе лжи

    Солнце выбросило крупный протуберанец

    В ЕС назвали проблему в мирном плане Трампа по Украине

    Курс рубля вырос в 2025 году к доллару почти на треть

    Популярный продукт связали с замедлением биологического старения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok