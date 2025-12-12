Названа доля украшающих дом к Новому году россиян

«Купер»: 80 процентов россиян ставят елку и украшают дом к Новому году

80 процентов россиян ежегодно ставят елку и украшают свой дом к Новому году. Соответствующую долю со ссылкой на совместное исследование сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер» и исследовательской компании «ОнИн» назвало агентство ТАСС.

В опросе, о котором идет речь, участвовали более 2,5 тысячи человек из разных городов страны. Авторы исследования отметили, что более половины из тех граждан, которые украшают дом к Новому году, с удовольствием принимают участие в данном процессе. «Еще четверть (25 процентов) доверяют эту задачу членам семьи, а 18 процентов присоединяются к этой традиции время от времени, по настроению. Таким образом, в большинстве семей обычай вместе наряжать елку сегодня сохраняется», — сказано в сообщении. В 2025 году 57 процентов россиян собираются приобрести или уже приобрели новые новогодние украшения, а еще 41 процент планируют украшать дом уже имеющимися.

Что касается выбора елки, искусственные деревья предпочитают 64 процента респондентов, а живые — 20 процентов. Еще 12 процентов опрошенных приобретают для украшения дома к празднику настольные композиции, букеты либо венки из еловых веток.

Ранее россиян призвали снять электрические гирлянды с живых елок.

