Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:20, 12 декабря 2025Наука и техника

Названа допустимая порция мандаринов в день

Диетолог Стародубова: Допустимая порция мандаринов в день — 200-250 граммов
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

В преддверии Нового года и сезона мандаринов главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что допустимая порция этих цитрусовых в день составляет 200-250 граммов.

Мандарины являются источником витамина С и в 100 граммах содержится около 40 процентов данного витамина от рекомендованной дневной нормы потребления. Кроме того, мандарины содержат витамины группы В, провитамин А, минеральные вещества, пищевые волокна, органические кислоты и биофлавоноиды.

«Мандарины наряду с другими цитрусовыми полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Витамин С помогает стенке сосудов оставаться прочной и эластичной, а пищевые волокна в составе фрукта в свою очередь способствует нормализации липидного обмена», — добавила Стародубова.

На фигуру мандарины тоже не окажут пагубного воздействия, ведь на 100 граммов приходится всего около 38 килокалорий.

Ранее россиян предупредили о «русской рулетке» при покупке с рук главного новогоднего деликатеса --красной икры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский дрон пробил целый этаж жилого многоэтажного дома в Твери. Что известно о последствиях атаки?

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Экс-премьер Украины обвинил Зеленского в срыве договоренностей

    Эксперт заявил о панике в рядах ВСУ

    Врио главы Тверской области дал поручения по ликвидации последствий атаки БПЛА

    Бывший премьер-министр Украины оценил шансы урегулирования конфликта до Рождества

    В Android появятся тайные приложения

    Предсказано решение по ключевой ставке на последнем в году заседании ЦБ

    Названа допустимая порция мандаринов в день

    Политолог объяснил последствия освобождения Россией Северска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok