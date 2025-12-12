Названа допустимая порция мандаринов в день

Диетолог Стародубова: Допустимая порция мандаринов в день — 200-250 граммов

В преддверии Нового года и сезона мандаринов главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что допустимая порция этих цитрусовых в день составляет 200-250 граммов.

Мандарины являются источником витамина С и в 100 граммах содержится около 40 процентов данного витамина от рекомендованной дневной нормы потребления. Кроме того, мандарины содержат витамины группы В, провитамин А, минеральные вещества, пищевые волокна, органические кислоты и биофлавоноиды.

«Мандарины наряду с другими цитрусовыми полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Витамин С помогает стенке сосудов оставаться прочной и эластичной, а пищевые волокна в составе фрукта в свою очередь способствует нормализации липидного обмена», — добавила Стародубова.

На фигуру мандарины тоже не окажут пагубного воздействия, ведь на 100 граммов приходится всего около 38 килокалорий.

