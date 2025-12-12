Реклама

16:28, 12 декабря 2025Забота о себе

Названа неочевидная причина плохого самочувствия зимой

Физиолог Белшем: Плохое самочувствие зимой может объясняться обезвоживанием
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Malachi Cowie / Unsplash

Недомогание зимой зачастую объясняется обезвоживанием, заявила физиолог Ханна Белшем. Неочевидную причину плохого самочувствия в холодное время года она назвала в беседе с HuffPost.

Эксперт указала, что из-за сужения сосудов на холоде зимой жажда ощущается меньше, чем летом. При этом потребность организма в воде не исчезает, а иногда и усиливается из-за сухого воздуха в помещениях и активной работы почек на морозе. «Добавьте к этому кофеин, алкоголь и соленые продукты, которые так распространены в это время года, и обезвоживание может наступить незаметно, даже если вы не потели», — предупредила Белшем.

Специалистка подчеркнула, что недостаток жидкости в организме быстро вызывает неприятные и хорошо выраженные симптомы. «Даже незначительное обезвоживание может ухудшить концентрацию внимания, снизить бдительность и настроение. Оно также влияет на способность организма регулировать температуру и доставлять питательные вещества к клеткам, что приводит к снижению уровня энергии и тусклости кожи», — указала физиолог.

Эксперт добавила, что зимой, когда обычную воду пить не хочется, можно заменить ее альтернативными жидкостями. Хорошими вариантами она назвала соки прямого отжима, травяные чаи и бульоны.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что горячий чай может вызвать рак. По его словам, при температуре выше 65°C повреждаются клетки слизистых оболочек, что со временем может спровоцировать начало онкологического процесса.

