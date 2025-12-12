Немецкий город пострадал из-за неудачного обезвреживания бомбы

Bild: 28 квартир в городе Ханау повреждены из-за неудачного обезвреживания бомбы

В немецком городе Ханау 28 квартир были повреждены из-за неудачной операции по обезвреживанию 250-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Bild.

Эксперты заранее предупредили, что обезвредить бомбу будет невозможно из-за сильно поврежденного детонатора. 11 декабря должен был произойти контролируемый взрыв.

Для этого был построен защитный барьер из заполненных водой контейнеров. 4500 жителей окрестностей были вынуждены эвакуироваться из своих домов.

Ошибка экспертов заключалась в том, что это была не фосфорная бомба, а фугасная. В результате ее взрыва пострадали 58 жителей. Инцидент затронул 28 квартир, одна из которых теперь непригодна к проживанию.

Ранее в немецком Нюрнберге более 20 тысяч человек эвакуировали из-за обнаруженной во время строительных работ бомбы времен Второй мировой войны.