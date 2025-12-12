Реклама

Экономика
19:22, 12 декабря 2025Экономика

Курсы доллара и евро резко выросли

Официальный курс доллара вырос до 79,73 рубля
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Банк России установил на 13-15 декабря официальный курс доллара на уровне 79,73 рубля, что на 39 копеек выше вчерашнего. Евро регулятор повысил на 62 копейки, до 93,56 рубля. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Доллар укрепился даже на фоне общего ослабления, последовавшего за снижением ставки ФРС, которое привело к рекордному росту цен на драгметаллы.

В целом за неделю курсы американской и европейской валют к рублю резко выросли. Доллар подскочил к уровням пятницы, 5 декабря, на 3,64 рубля, евро — на 4,84.

Произошедшее ослабление рубля ранее объясняли в том числе ситуацией на нефтяных рынках, влиянием решений Центробанка и сезонным фактором.

