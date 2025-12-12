Реклама

Охранник аэропорта на машине выехал на рулевую дорожку к самолетам и попал в больницу

Охранника госпитализировали после поездки на машине рядом с самолетами в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: aapsky / Shutterstock / Fotodom

Охранник аэропорта в США попал в больницу после поездки на автомобиле по рулевой дорожке рядом с самолетами. Об этом сообщила газета The Los Angeles Times.

Инцидент произошел в воздушной гавани Джона Уэйна, штат Калифорния. Охранник контрольно-пропускного пункта сел в машину и разогнался по полосе, на которой готовился к отправлению борт Southwest. За ним выехали патрульные машины. При этом диспетчер предупредил экипаж самолета оставаться на месте. «На рулежной дорожке развернулась погоня на высокой скорости», — сообщил он.

Офицерам округа удалось остановить правонарушителя, они запросили на место происшествия бригаду скорой помощи. «Был проведен осмотр пострадавшего. Медики установили, что у него, возможно, возникла неотложная медицинская ситуация. Его госпитализировали», — сообщила пресс-секретарь авиагавани Анна Сервин.

Охранника отстранили от работы, а транспортный узел продолжил перевозки согласно расписанию полетов.

Ранее в аэропорту Мексики мужчина побежал к двигателю пассажирского самолета во время взлета и попал на видео. Службе безопасности гавани пришлось направить на место происшествия несколько машин.

