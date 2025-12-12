Реклама

Операция по задержанию укравших миллионы у российского военного попала на видео

В Челябинской области задержаны мужчины, укравшие 2,5 млн руб. у участника СВО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Челябинской области операция по задержанию двоих мужчин, укравших 2,5 миллиона рублей у российского военнослужащего, участника специальной военной операции (СВО), попала на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видео показано, как силовики остановили серый автомобиль и вытащили из него злоумышленников. На них надели наручники и отвели в служебную машину. Кроме того, на кадры попали похищенные деньги.

По данным правоохранителей, пострадавший обратился в полицию и рассказал, что этой весной неизвестные предложили помощь в восстановлении документов, трудоустройстве и заключении контракта с Вооруженными силами (ВС) России. В результате они помогли пострадавшему открыть счет в банке и обманным путем забрали его зарплатную карту. Получив ранение, мужчина был госпитализирован в Ростов-на-Дону. В это время злоумышленники похитили с его счета более 2,5 миллиона рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России, двоих подозреваемых вычислили и задержали. Один из них использовал телефон, привязанный к банковскому счету потерпевшего, для оформления займов в кредитных организациях на его имя.

Кроме того, установлен третий соучастник. По информации следствия, он обналичивал похищенные у военнослужащего деньги. Злоумышленник добровольно пришел в полицию и передал все деньги.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ. Все трое арестованы.

Ранее сообщалось, что в Москве кража 30 миллионов рублей у бизнесмена попала на видео.

