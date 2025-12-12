Организатор терактов в Дагестане чувствовал безнаказанность из-за отца

Организатор терактов в Дагестане чувствовал безнаказанность из-за должности отца

Сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Осман Омаров, организовавший теракты в июне 2024 года, чувствовал безнаказанность из-за статуса отца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приговор в отношении знакомого Омарова Умарасхаба Алибекова.

По словам Алибекова, Омаров мог при полицейских открыто нарушать правила дорожного движения и позволить себе «делать что угодно». Также он заявлял, что Омарова все боялись, а сам мужчина не раз говорил о необходимости расправляться с правоохранителями.

Алибекова оштрафовали на 50 тысяч рублей за несообщение о готовящемся теракте. Установлено, что он знал о плане Омарова и еще двух участников совершить преступление.

Теракт был совершен 23 июня 2024 года в Дербенте и Махачкале. Боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. 19 человек не выжили, еще 40 пострадали.