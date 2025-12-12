Пашинян показал свою утреннюю велопрогулку по Москве

Премьер Армении Пашинян опубликовал видео велопрогулки по центру Москвы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде по центру Москвы. Видео с утренней велопрогулки политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Велопрогулка сегодня в Москве. Уже проехал 26 километров», — написал Пашинян в посте.

На кадрах видно, что глава кабмина Армении в шлеме и очках едет по Моховой улице вдоль Манежа.

Ранее Никол Пашинян опубликовал видео из гостиницы на Лубянке, в котором на фоне играла песня «Белые розы» группы «Ласковый май». Премьер-министр Армении находится в Москве для участия в сессии Евразийского межправительственного совета.