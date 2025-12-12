Пенсионерка попалась с оружием на круизном лайнере и провела пять дней в тюрьме

Пенсионерка попалась с пистолетом в сумке на круизном лайнере компании Royal Caribbean и провела пять дней в тюрьме на Карибских островах. Об этом пишет издание People.

Туристку задержали 2 декабря на лайнере Liberty of the Seas, который был пришвартован недалеко от острова Нью-Провиденс. Уточняется, что найденный в ее сумке пистолет Kel-Tec 380-го калибра был заряжен, также при женщине были четыре патрона. 69-летняя американка Мэри Робинсон, предположительно, смогла пройти с ним таможенный контроль в порту в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США), после чего поднялась на борт.

Пассажирку лайнера обвинили в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Ее внучка Грейси Эксендайн рассказала, что ее бабушка отправилась в круиз, чтобы отпраздновать 12-летие своего приемного сына. По ее словам, ее бабушка обычно берет с собой в подобные путешествия «какое-либо средство защиты», но оставляет его в машине, так как на борту они запрещены. «Однако она случайно не оставила его», — заключила она.

Робинсон выписали штраф в размере восьми тысяч долларов (около 634 тысяч рублей), но у семьи не нашлось таких денег в установленный срок. В итоге пассажирку отправили в тюрьму Фокс-Хилл на Багамах. Через пять дней сумма была выплачена, и ее отпустили.

Ранее собиравшийся в Японию турист случайно положил в багаж пистолет и заметил это только по прибытии в азиатскую страну. На следующий день он должен был отправиться в круиз на корабле и честно признался членам экипажа в содеянном.