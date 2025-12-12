Подольская рассказала о ремонте в новом доме

Певица Подольская заявила, что ремонт в ее доме с Пресняковым продлится пару лет

Российская певица Наталья Подольская рассказала, что вместе с супругом, певцом Владимиром Пресняковым, делает ремонт в своем новом загородном доме. Она поделилась подробностями в интервью журналу «Телепрограмма».

По словам звезды, они с мужем не планируют вступать в борьбу с Николаем Басковым, Филиппом Киркоровым, а также Иосифом Пригожиным и Валерией, которые спорят, кто из них быстрее завершит ремонт в своем жилье. «У нас все на очень начальной стадии. Вот мы только поставили коробки. На следующий год мы вряд ли завершим ремонт. Даю на это еще пару лет», — сообщила она, добавив, что впереди им предстоят большие затраты на отделку и дизайн, за который отвечает тот же специалист, который работал над их нынешним домом. Подольская также отметила, что процесс облегчает тот факт, что новый дом находится в пешей доступности от того, где они сейчас живут.

Ранее в этот же день стало известно, что певец Прохор Шаляпин купил матери квартиру рядом со своей — в доме напротив.