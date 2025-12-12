Реклама

05:30, 12 декабря 2025Бывший СССРЭксклюзив

Полковник рассказал о состоянии авиации на Украине

Полковник Матвийчук: Авиапарк Украины сейчас очень скромен
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Авиапарк у Украины сейчас очень скромен и выполнять задачи в том объеме, который возложен на авиацию, не может, рассказал полковник запаса, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили один из самых незаменимых истребителей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что в настоящее время доставшийся Украине от СССР боевой самолет Су-27 благодаря своей грузоподъемности и дальности полета является самым боеспособным истребителем ВСУ.

Матвийчук сообщил, что основной аэродром Воздушных сил Украины Староконстантинов, где базировались Су-27 и F-16, полностью уничтожен ракетами и авиацией ВС России. Он предположил, что часть авиации ВСУ перебросили в отдаленные западные регионы под Львов и Ивано-Франковск, а часть — на румынскую территорию.

«Количество самолетов у них в пределах нескольких десятков единиц, в том числе Су-27 и F-16. Советское наследие полностью уничтожено в результате боевых действий. Там есть часть самолетов, переброшенных из Восточной и Центральной Европы от поляков и болгаров. Но это очень мизерное количество. Есть около пяти самолетов "Мираж" и где-то в пределах 10-15 самолетов F-16. Где-то в тех же пределах и Су-27», — рассказал военный эксперт.

Ранее Минобороны России сообщило, что Воздушно-космические силы страны уничтожили украинский истребитель Су-27, который мог пытаться помешать удару российских летчиков по целям в районе Доброполья. Утверждается, что истребитель Воздушных сил Украины пытался ударить по российскому Су-34, однако сам был подбит истребителем прикрытия Су-35 с дальнобойной ракетой.

