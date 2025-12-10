Вооруженные силы (ВС) России уничтожили один из самых незаменимых истребителей Вооруженных сил России (ВСУ), рассказывает западный журнал Military Watch Magazine (MWM).
«8 декабря около полудня истребитель Су-27 Воздушных сил Украины был потерян при невыясненных обстоятельствах во время выполнения боевого задания», — говорится в публикации.
Там отмечается, что в настоящее время доставшийся Украине от СССР боевой самолет Су-27 благодаря своей грузоподъемности и дальности полета является самым боеспособным истребителем ВСУ, однако уступает российским Су-30СМ и Су-35.
Ранее Минобороны России сообщило, что Воздушно-космические силы страны уничтожили украинский истребитель Су-27, который мог пытаться помешать удару российских летчиков по целям в районе Доброполья.
В октябре военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что на сегодняшний день парк истребителей ВСУ насчитывает не более нескольких десятков штук.