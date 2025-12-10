На Западе рассказали об уничтожении ВС России незаменимого истребителя ВСУ

MWM: ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили один из самых незаменимых истребителей Вооруженных сил России (ВСУ), рассказывает западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«8 декабря около полудня истребитель Су-27 Воздушных сил Украины был потерян при невыясненных обстоятельствах во время выполнения боевого задания», — говорится в публикации.

Там отмечается, что в настоящее время доставшийся Украине от СССР боевой самолет Су-27 благодаря своей грузоподъемности и дальности полета является самым боеспособным истребителем ВСУ, однако уступает российским Су-30СМ и Су-35.

Ранее Минобороны России сообщило, что Воздушно-космические силы страны уничтожили украинский истребитель Су-27, который мог пытаться помешать удару российских летчиков по целям в районе Доброполья.

В октябре военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что на сегодняшний день парк истребителей ВСУ насчитывает не более нескольких десятков штук.