Наука и техника
11:04, 10 декабря 2025Наука и техника

На Западе рассказали об уничтожении ВС России незаменимого истребителя ВСУ

MWM: ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили один из самых незаменимых истребителей Вооруженных сил России (ВСУ), рассказывает западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«8 декабря около полудня истребитель Су-27 Воздушных сил Украины был потерян при невыясненных обстоятельствах во время выполнения боевого задания», — говорится в публикации.

Там отмечается, что в настоящее время доставшийся Украине от СССР боевой самолет Су-27 благодаря своей грузоподъемности и дальности полета является самым боеспособным истребителем ВСУ, однако уступает российским Су-30СМ и Су-35.

Ранее Минобороны России сообщило, что Воздушно-космические силы страны уничтожили украинский истребитель Су-27, который мог пытаться помешать удару российских летчиков по целям в районе Доброполья.

В октябре военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что на сегодняшний день парк истребителей ВСУ насчитывает не более нескольких десятков штук.

