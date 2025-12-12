Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:35, 12 декабря 2025Бывший СССР

Помощник Путина описал предложения Зеленского одним прилагательным

Ушаков: Зеленский вносит неприемлемые предложения в план США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вносит неприемлемые предложения в план США. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Конечно, конечно, по крайней мере, чтоб [Зеленский смог] внести в те бумаги, которые американцы готовят, какие-то неприемлемые для нас пассажи и предложения», — заявил он.

Ушаков добавил, что Вашингтон работает по документам с украинцами и ведущими представителями нескольких европейских государств.

Ранее Юрий Ушаков прокомментировал, идею Зеленского провести референдум на Донбассе, сославшись на Конституцию России и положений о новых регионах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «НАТО больше не приближается к границам Украины». Киев заявил о готовности создать буферную зону в Донбассе. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Местные слышали крики в районе исчезновения Усольцевых

    Россияне столкнулись с сильнейшей засухой

    США обвинили Россию в невидимости «Можайца»

    Надвигающаяся на Москву снежная туча закрыла полнеба и попала на фото

    Наташа Королева заявила о передаче своей старой одежды невестке

    Мальчик разгрыз золотое ожерелье матери и раздал одноклассникам в попытке завести друзей

    На Украине произошло землетрясение

    Бездомная женщина многократно ударила ножом туристку в туалете США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok