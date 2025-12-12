Ушаков: Зеленский вносит неприемлемые предложения в план США

Президент Украины Владимир Зеленский вносит неприемлемые предложения в план США. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Конечно, конечно, по крайней мере, чтоб [Зеленский смог] внести в те бумаги, которые американцы готовят, какие-то неприемлемые для нас пассажи и предложения», — заявил он.

Ушаков добавил, что Вашингтон работает по документам с украинцами и ведущими представителями нескольких европейских государств.

Ранее Юрий Ушаков прокомментировал, идею Зеленского провести референдум на Донбассе, сославшись на Конституцию России и положений о новых регионах.