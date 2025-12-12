Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:31, 12 декабря 2025Наука и техника

Популярный продукт связали с замедлением биологического старения

Aging: Теобромин из темного шоколада замедляет старение организма
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что теобромин — природное соединение, содержащееся в какао и темном шоколаде, — связан с более медленным старением организма на молекулярном уровне. Исследование опубликовано в журнале Aging и основано на анализе данных двух крупных европейских когорт: британского проекта TwinsUK и немецкого исследования KORA, в общей сложности более 1600 участников.

Материалы по теме:
Как приготовить дома дубайский шоколад? Пошаговый рецепт
Как приготовить дома дубайский шоколад?Пошаговый рецепт
21 ноября 2024
Россияне могут остаться без горького шоколада. Как резкий рост цен на какао может навсегда лишить нас любимой сладости?
Россияне могут остаться без горького шоколада.Как резкий рост цен на какао может навсегда лишить нас любимой сладости?
5 февраля 2024

Исследователи измеряли уровень теобромина в крови и сопоставляли его с показателями так называемых эпигенетических часов — тестов, которые отражают скорость биологического старения по изменениям в ДНК. Выяснилось, что у людей с более высоким уровнем теобромина биологический возраст увеличивался медленнее, а также наблюдались более благоприятные показатели, связанные с длиной теломер и риском преждевременной смерти. Эти связи сохранялись даже после учета кофеина и других родственных веществ из кофе и чая, что указывает на возможную специфическую роль именно теобромина.

Дополнительный анализ показал, что эффект был особенно заметен у курильщиков и бывших курильщиков — возможно, теобромин частично смягчает эпигенетические повреждения, связанные с воздействием никотина. При этом авторы подчеркивают: речь идет не о прямом «омолаживающем» эффекте шоколада, а о статистической связи. Пока не ясно, действует ли теобромин сам по себе или в сочетании с другими компонентами какао, например полифенолами.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление авокадо связано со снижением уровня общего холестерина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на обязательное условие Киева для прекращения конфликта

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Жители российского города пожаловались на жизнь без воды из-за бесхозных труб

    Больше десяти детей отравились в бассейне российского города

    Топалов выиграл в суде 20 миллионов

    Сидни Суини раскрыла правду о своей груди во время теста на детекторе лжи

    Солнце выбросило крупный протуберанец

    В ЕС назвали проблему в мирном плане Трампа по Украине

    Курс рубля вырос в 2025 году к доллару почти на треть

    Популярный продукт связали с замедлением биологического старения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok