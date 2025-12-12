Посол России ответил на обвинения Германии

Посол России Нечаев отверг обвинения Германии в причастности к кибератакам в ФРГ

Посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения Германии в якобы причастности Москвы к кибератакам на территории ФРГ. Об этом сообщило российское посольство в республике в своем официальном Telegram-канале.

«Посол России категорически отверг обвинения в причастности российских госструктур (...), назвав их бездоказательными, необоснованными и нелепыми. Он охарактеризовал демарш МИД ФРГ как очередной недружественный шаг, который направлен на разжигание в Германии антироссийских настроений и разрушение российско-германских отношений», — отмечается в комментарии дипведомства.

При этом Нечаев выразил озабоченность стремлениями властей ФРГ изъять российские замороженные активы. Посол подчеркнул, что любые действия, которые не были согласованы с Москвой по этому вопросу, будут считаться воровством. Кроме того, он предупредил Германию о риске совершения «беспрецедентного в мировой истории преступления», которое повлечет за собой «самые негативные правовые и репутационные последствия» для всего Европейского союза.

Ранее стало известно, что МИД Германии вызвал Нечаева, чтобы предъявить обвинения в якобы возросшем количестве «гибридных действий» со стороны России, включая некие «кампании по дезинформации, шпионаж, кибератаки и попытки саботажа» на территории ФРГ.