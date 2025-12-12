Реклама

Россия
23:46, 12 декабря 2025Россия

Появились подробности пожара в Никитском монастыре

При пожаре на территории Никитского монастыря никто не пострадал
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

При пожаре на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском никто не пострадал. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Переславской епархии.

«Горит здание старого братского корпуса, где проживают монахи-трудники. Пострадавших нет, угрозы перехода огня на другие здания тоже нет», — рассказал подробности представитель епархии.

Причина пожара неизвестна. В ликвидации возгорания участвуют три пожарных машины, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее о возгорании в одном из старейших монастырей России сообщила городская администрация Переславля-Залесского. Отмечалось, что к тушению пожара привлекли расчет воинской части.

