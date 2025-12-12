Появились подробности пожара в Никитском монастыре

При пожаре на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском никто не пострадал. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Переславской епархии.
«Горит здание старого братского корпуса, где проживают монахи-трудники. Пострадавших нет, угрозы перехода огня на другие здания тоже нет», — рассказал подробности представитель епархии.
Причина пожара неизвестна. В ликвидации возгорания участвуют три пожарных машины, подчеркнул собеседник агентства.
Ранее о возгорании в одном из старейших монастырей России сообщила городская администрация Переславля-Залесского. Отмечалось, что к тушению пожара привлекли расчет воинской части.