18:07, 12 декабря 2025Мир

Путин встретился с президентом Ирака

Путин встретился с президентом Ирака Рашидом в Ашхабаде
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Казаков / Pool / РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин встретился с президентом Ирака Абделем Латифом Рашидом в Ашхабаде. Об этом сообщает ТАСС.

Глава России прибыл в столицу Туркменистана для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.

Ранее Путин встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины. «[Между президентами] состоялся обстоятельный обмен мнениями по украинским делам», — сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

До этого российский лидер провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе встречи Пезешкиан заявил, что Тегеран настроен на реализацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ.

